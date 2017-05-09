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01:09 (мск), источник: РИА Новости

Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома.

Источник: AFP 2017

«Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности», — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Как добавили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.

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Дональд Трамп
Президент США

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Комментарии
1
serguey andreev
У нас нет ФБР и никто не ведет расследование против президентов. Чудные эти американцы. Вот построит им Трамп "вертикаль"! Тогда по другому запоют.
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