Трамп объяснил отставку Джеймса Коми

«Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро», — говорится в письме Трампа Коми.