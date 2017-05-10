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02:22 (мск), источник: Интерфакс

Трамп объяснил отставку Джеймса Коми

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми из-за того, что он «не способен эффективно возглавлять бюро».

Источник: AP 2017

«Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро», — говорится в письме Трампа Коми.

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Ранее сообщалось, что «президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста».

В заявлении Белого дома отмечается, что «поиск (кандидатуры на должность) нового директора ФБР начнется незамедлительно»

Президент действовал на основе чётких рекомендаций Генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчёркивается в сообщении.

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