Трамп объяснил отставку Джеймса Коми
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми
«Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро», — говорится в письме Трампа Коми.
Ранее сообщалось, что «президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что срок его полномочий закончен, и он уходит со своего поста».
Президент действовал на основе чётких рекомендаций Генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, подчёркивается в сообщении.