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03:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Представитель «Демократической партии» Мун Чжэ Ин выиграл президентские выборы в Южной Корее. Как сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на Национальный избирательный комитет страны, он заручился поддержкой 41,1 процента голосов (13,4 миллиона) граждан.

Источник: Reuters

За представителя Консервативной партии «Корейская свобода» Хон Джун Пхе проголосовали 24,03 процента, за Ан Чхоль Су от левоцентристской «Народной партии» — 21,4 процента.

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Еще до объявления официальных результатов, Мун Чжэ Ин заявил, что «построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации».

Мун Чжэ Ин, который с небольшим отрывом на предыдущих выборах уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе в 2012 году, раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций.

Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью.

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