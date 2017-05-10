Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

За представителя Консервативной партии «Корейская свобода» Хон Джун Пхе проголосовали 24,03 процента, за Ан Чхоль Су от левоцентристской «Народной партии» — 21,4 процента.

Еще до объявления официальных результатов, Мун Чжэ Ин заявил, что «построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации».

Мун Чжэ Ин, который с небольшим отрывом на предыдущих выборах уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе в 2012 году, раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций.

Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью.