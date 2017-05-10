CNN: исполнять обязанности директора ФБР будет заместитель Коми

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Ранее в Белом доме отметили, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна, он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.