NYT: Коми воспринял новость о своем увольнении как розыгрыш
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Джеймс Коми воспринял новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил его с должности директора ФБР, как розыгрыш, сообщает газета New York Times.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Джеймс Коми воспринял новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил его с должности директора ФБР, как розыгрыш, сообщает газета New York Times.
Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.
Как пишет издание, Коми выступал перед сотрудниками ФБР в
В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш
В это время помощники Коми стали собираться на заднем фоне и сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам подразделения ФБР в
Газета отмечает, что на тот момент Коми еще не получил официальную информацию из Вашингтона. Только некоторое время спустя письмо от Трампа было доставлено в
В свою очередь телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в ФБР, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в
Как отмечает телеканал, Коми намерен выполнить до конца запланированную программу мероприятий в