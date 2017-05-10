Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
08:14 (мск), источник: РИА Новости

NYT: Коми воспринял новость о своем увольнении как розыгрыш

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Джеймс Коми воспринял новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил его с должности директора ФБР, как розыгрыш, сообщает газета New York Times.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Как пишет издание, Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал эту новость по телевизору на заднем фоне.

В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш
New York Times
Читайте также
Советник Трампа: решение об увольнении Коми не имеет отношения к России

В это время помощники Коми стали собираться на заднем фоне и сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам подразделения ФБР в Лос-Анджелесе и удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

Газета отмечает, что на тот момент Коми еще не получил официальную информацию из Вашингтона. Только некоторое время спустя письмо от Трампа было доставлено в штаб-квартиру ФБР. По данным агентства Рейтер, письмо было доставлено лично заместителем помощника президента, экс-руководителем частной охраны Трампа Китом Шиллером.

В свою очередь телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в ФБР, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в Лос-Анджелес.

Как отмечает телеканал, Коми намерен выполнить до конца запланированную программу мероприятий в Лос-Анджелесе.

Комментарии
1
Денис Долгополов
США походу лихорадит. Из за руки Москвы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь