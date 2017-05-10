Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду

Встреча запланирована на 10.30 по местному времени (17.30 мск) и пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов, следует из расписания главы государства, которое распространила пресс-служба президента США.

В среду Лавров в Вашингтоне также проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.