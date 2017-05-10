Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Школьник из Томска в письме попросил Медведева уйти в отставку
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Мощнее советских ракет»: СМИ об участнике «Евровидения» Габбани
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
06:04 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду примет в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, говорится в сообщении пресс-службы американского президента.

Источник: Reuters

Встреча запланирована на 10.30 по местному времени (17.30 мск) и пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов, следует из расписания главы государства, которое распространила пресс-служба президента США.

В среду Лавров в Вашингтоне также проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.

Комментарии
2
Анжелика Петрик
Обычный ответный визит вежливости.......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Романов
Звездный час Лаврова)))
Путин нервно занимается армреслингом в сторонке)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей России
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь