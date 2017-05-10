Анатолий Локоть и чиновники мэрии раскрыли свои доходы
Больше всех высокопоставленных чиновников мэрии заработал глава Калининского района.
Больше всех высокопоставленных чиновников мэрии заработал глава Калининского района.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал в прошлом году 3,39 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте мэрии. По сравнению c 2015 годом, доходы главы города выросли на 400 тыс. рублей. У жены главы города появилась квартира на 59,8 кв. м., которой не было в предыдущем отчете. Она немного увеличила доходы — с 919 тыс. до 1,06 млн рублей. У семьи нет автомобилей.
Помимо главы города, данные о доходах на сайте мэрии также опубликовали несколько муниципальных служащих высшего звена.
Первый
Больше всех высокопоставленных чиновников мэрии заработал глава Калининского района Герман Шатула — 6 млн рублей. У его супруги есть квартира площадью 104 кв. м. и Volkswagen Touareg.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий данных о доходах и имуществе еще не опубликовал.