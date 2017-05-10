Анатолий Локоть и чиновники мэрии раскрыли свои доходы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал в прошлом году 3,39 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте мэрии. По сравнению c 2015 годом, доходы главы города выросли на 400 тыс. рублей. У жены главы города появилась квартира на 59,8 кв. м., которой не было в предыдущем отчете. Она немного увеличила доходы — с 919 тыс. до 1,06 млн рублей. У семьи нет автомобилей.

Помимо главы города, данные о доходах на сайте мэрии также опубликовали несколько муниципальных служащих высшего звена.

Первый вице-мэр Геннадий Захаров отчитался о 2,5 млн рублей. У него две квартиры общей площадью более 150 кв. м. и жилой дом в совместной собственности с женой на 258,4 кв. м. Декларация другого первого зама Бориса Буреева, отвечающего за экономику и финансы, пока не опубликована.

Вице-мэр по информационной политики Артем Скатов заработал около 1,4 млн рублей. У него есть квартира площадью 85 кв. м. в совместной собственности с женой и два автомобиля Skoda. Заместитель Локтя по образованию Валерий Шварцкопп отчитался о 2,2 млн рублей, ему принадлежат две квартиры (одна — в совместной собственности с супругой) и два Hyundai.

Больше всех высокопоставленных чиновников мэрии заработал глава Калининского района Герман Шатула — 6 млн рублей. У его супруги есть квартира площадью 104 кв. м. и Volkswagen Touareg.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий данных о доходах и имуществе еще не опубликовал.