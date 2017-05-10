Глава ФБР отправлен в отставку

В письме, которое президент направил господину Коми, говорится, что тот «не может эффективно руководить бюро», и ФБР необходим новый глава, который «восстановит доверие населения». Дональд Трамп также отмечает, что действовал на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

«Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции», — передает МИА «РИА Новости».

По данным издания, Джеймс Коми злоупотребил полномочиями, самостоятельно объявив о закрытии дела против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты, говорится в меморандуме первого заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, распространенном Белым домом. По его словам, господин Коми допустил «серьезные ошибки в работе».

Напомним, что Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР президентом Бараком Обамой в 2013 году. Нового директора ФБР начнут искать незамедлительно, сообщили в Белом доме. Исполнять обязанности главы спецслужбы будет Эндрю Маккейб, занимавший пост заместителя господина Коми.