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07:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Глава ФБР отправлен в отставку

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, предает kommersant.ru.

Источник: Newtimes.kz

В письме, которое президент направил господину Коми, говорится, что тот «не может эффективно руководить бюро», и ФБР необходим новый глава, который «восстановит доверие населения». Дональд Трамп также отмечает, что действовал на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

«Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции», — передает МИА «РИА Новости».

По данным издания, Джеймс Коми злоупотребил полномочиями, самостоятельно объявив о закрытии дела против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты, говорится в меморандуме первого заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, распространенном Белым домом. По его словам, господин Коми допустил «серьезные ошибки в работе».

Напомним, что Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР президентом Бараком Обамой в 2013 году. Нового директора ФБР начнут искать незамедлительно, сообщили в Белом доме. Исполнять обязанности главы спецслужбы будет Эндрю Маккейб, занимавший пост заместителя господина Коми.

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