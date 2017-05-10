Тереза Мэй приветствовала результаты переговоров по Сирии в Астане

«Премьер-министр приветствовала прогресс, достигнутый на переговорах в Астане, и похвалила конструктивную роль Турции в процессе определения зон деэскалации конфликта», — сообщил во вторник официальный представитель премьера.

По его словам, соответствующее заявление премьер сделала в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, беседа с которым состоялась во вторник вечером.

Представитель премьера сообщил, что Мэй подчеркнула важность переговоров в Казахстане в свете политического процесса, который необходим Сирии для перехода власти от президента страны Башара Асада.