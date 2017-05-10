Исекешев вновь с утра отправился на объезд Астаны

Глава города рассказал, где и когда в Астане появятся тротуары, велодорожки и облагороженные дворы.

«В районе домов 2 и 4 ЖК Кулагер будет полностью заасфальтирована площадь до дороги, где будет большая парковка. Хотим договориться с жителями через КСК, чтобы во дворе поставить шлагбаумы и запретить въезд и парковку машин. Во дворах поставим детские и спортивные площадки, небольшие скверы, — написал аким.

«Еще один проблемный вопрос — внутриквартальные проезды. В Есильском районе в этом году сделаем таких 18. Сегодня осмотрел ход работ около домов ЖК Инфинити. В течение мая будут завершены и заасфальтированы все проезды. Также важный проект — строительство тротуара, шириной 4,5 метра для пешеходов (3 метра) и велосипедистов (1,5 метра) вдоль ул. Кабанбай от ул. Сыганак до ЭКСПО, — уточнил Исекешев.

21 апреля президент Казахстана пообещал совершать объезд Астаны по утрам на совещании по вопросам подготовки к выставке ЭКСПО-2017 и развитию Астаны.

После полученных замечаний от президента Казахстана, аким Астаны 22 апреля с 6 утра инспектировал городские объекты.