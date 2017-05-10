Губернатор Иркутской области отстранил от должности мэра Вихоревки

Распоряжением губернатора Иркутской области Сергея Левченко мэр Вихоревки Геннадий Пуляев отстранен от должности. Распоряжение было опубликовано сегодня в газете «Областная» и вступило в законную силу.

Геннадий Пуляев покинул свою должность в связи с «совершением действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина». Мэр не исполнил решение Братского районного суда, принятое по иску прокуратуры из-за срыва отопительного сезона в Вихоревке. Суд, как следует из документов дела, постановил, что Пуляев должен «принять меры» по отношению к ООО «Тепловые сети», которое ренее получило городской комплекс ЖКХ в концессию, но не смогло организовать нормальное теплоснабжение. Облсуд подтвердил решение.