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08:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Губернатор Иркутской области отстранил от должности мэра Вихоревки

Суд постановил, что мэр должен «принять меры» по отношению к ООО «Тепловые сети».

Источник: РИА "Новости"

Распоряжением губернатора Иркутской области Сергея Левченко мэр Вихоревки Геннадий Пуляев отстранен от должности. Распоряжение было опубликовано сегодня в газете «Областная» и вступило в законную силу.

Геннадий Пуляев покинул свою должность в связи с «совершением действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина». Мэр не исполнил решение Братского районного суда, принятое по иску прокуратуры из-за срыва отопительного сезона в Вихоревке. Суд, как следует из документов дела, постановил, что Пуляев должен «принять меры» по отношению к ООО «Тепловые сети», которое ренее получило городской комплекс ЖКХ в концессию, но не смогло организовать нормальное теплоснабжение. Облсуд подтвердил решение.

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