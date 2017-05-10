Новосибирский депутат проиграл репутационный иск красноярской газете

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Пингасов не смог отсудить компенсацию за размещение в газете «Красноярский рабочий» статьи, якобы вредящей его деловой репутации. Помимо депутатской деятельности, Пингасов занимается бизнесом, возглавляя компанию «Новосибирскавтодор».

Согласно размещенным на сайте краевого суда документам, в газете была опубликована статья «Эффект собственника», в которой утверждалось, что бизнесмен сократил более 200 рабочих. При этом его доход составил более 60 млн рублей, что «примерно равно годовому фонду зарплаты выброшенных им на улицу дорожных рабочих». Также в статье содержались утверждения, что компания не может работать самостоятельно, а все торги выигрывает за счет покровительства.

Пингасов заявил, что информация портит его деловую репутацию, после чего потребовал от «Красноярского рабочего» опубликовать опровержение, удалить статью из Сети и выплатить компенсацию в размере 2 млн рублей. Однако в начале года Кировский районный суд Красноярска отклонил заявление, посчитав высказывания журналистов оценочными фактами. По мнению инстанции, статья представляет собой лишь рассуждение о деятельности дорожников.

Депутат не согласился с выводами суда и подал апелляцию, требуя отменить вердикт. По мнению представителей Пингасова, в деле не было результатов лингвистической экспертизы, а суд самостоятельно дал оценку спорным суждениям. Однако Красноярский краевой суд оставил первоначальное решение в силе.