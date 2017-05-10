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08:16 (мск), источник: Интерфакс

«Ельцин-центр» извинился перед европейскими коллегами за комментарий Михалкова

Режиссер сравнил полученную центром премию с наградой Третьего рейха.

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбург. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Представители «Ельцин Центра», который 6 мая получил награду «Лучший европейский музей 2017», извинились перед европейскими музеями за комментарий режиссера Никиты Михалкова, в котором он сравнил премию Центра с наградой Третьего рейха.

«Кинорежиссёр по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс “Лучший европейский музей” и какие проекты были удостоены его высоких наград. Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии?», — говорится в сообщении на сайте «Ельцин Центра».

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Отмечается, что вместе с Музеем Бориса Ельцина в 2017 году главные награды получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе, департамент Франции.

«Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением», — сказано в пресс-релизе.

«Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные политики, деятели культуры и люди, близко знавшие первого российского президента.

В конце прошлого года Н. Михалков раскритиковал работу «Ельцин Центра», в котором, по его словам, «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей», и предложил изменить характер его деятельности.

Это выступление вызвало общественный резонанс. Вдова первого президента России Наина Ельцина заявляла, что глубоко возмущена этими заявлениями.

Затем Н. Михалков посетил Центр лично и сообщил, что не изменил своего мнения относительно экспозиции.

23 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин высказался за снижение градуса дискуссии, возникшей вокруг «Ельцин-центра» и интерпретации истории в его экспозиции. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной конференции, он высказал мнение, что «какие-то вещи там следует более точно подать».

«Я встречался и с Никитой Сергеевичем Михалковым, и с Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко, мы говорили на эту тему. Наверно, есть вопросы, которые требуют дополнительного, внимательного подхода. Связаны они, прежде всего, с подачей информации об истории России — не только за новейшее время, но и истории России в целом», — рассказал В. Путин.

По его словам, «коллеги согласились, что, наверно, есть необходимость какие-то вещи более точно подать». «Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — подчеркнул президент РФ.

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