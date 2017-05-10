Ирек Ялалов призвал чиновников провести «психологический» стрим по ЕГЭ

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов предложил руководителю управления образования Елене Хаффазовой провести стрим в социальных сетях. Прямая трансляция будет посвящена единому государственному экзамену.

— Школьники средствами массовой информации не интересуются. Они все живут в соцсетях. Выберите хорошее время, уделите этому вопросу час-полтора. Разъясните все вопросы, — обратился к Хаффазовой глава уфимской администрации. — Причем я не сомневаюсь в том, что с технической точки зрения у нас все будет хорошо. Давайте сосредоточимся на эмоционально-психологическом моменте.

По мнению Ялалова, для многих уфимских школьников ЕГЭ сейчас — настоящее психологическое испытание.

— Это серьезные переживания для детей. Надо объяснить ребятам, что жизнь на этом только начинается, — предложил Хаффазовой тему стрима мэр Уфы.