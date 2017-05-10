Ирек Ялалов призвал чиновников провести «психологический» стрим по ЕГЭ
По словам главы администрации, в наше время до школьников можно достучаться только в соцсетях.
По словам главы администрации, в наше время до школьников можно достучаться только в соцсетях.
Уфимский
— Школьники средствами массовой информации не интересуются. Они все живут в соцсетях. Выберите хорошее время, уделите этому вопросу
По мнению Ялалова, для многих уфимских школьников ЕГЭ сейчас — настоящее психологическое испытание.
— Это серьезные переживания для детей. Надо объяснить ребятам, что жизнь на этом только начинается, — предложил Хаффазовой тему стрима мэр Уфы.