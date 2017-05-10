На Среднем Урале чиновника сельского поселения уволили из-за отсутствия диплома об образовании
В Свердловской области прокуратура Таборинского района проверила исполнение законодательства о муниципальной службе администрацией
В Свердловской области прокуратура Таборинского района проверила исполнение законодательства о муниципальной службе администрацией
Было установлено, что замглавы сельского поселения не имел должного образования, сообщили Накануне.RU в
Так, было установлено, что работник не соответствовал квалификационным требованиям для замещения муниципальной должности, поскольку не имел среднего специального образования. Прокурор района направил исковое заявление в Тавдинский районный суд с требованием об обязании администрации
В итоге требования прокурора ответчиком были исполнены добровольно, и замглавы поселения уволен с занимаемой должности по собственному желанию.