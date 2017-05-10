На Среднем Урале чиновника сельского поселения уволили из-за отсутствия диплома‍ об образовании

Было установлено, что замглавы сельского поселения не имел должного образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, было установлено, что работник не соответствовал квалификационным требованиям для замещения муниципальной должности, поскольку не имел среднего специального образования. Прокурор района направил исковое заявление в Тавдинский районный суд с требованием об обязании администрации Унже-Павинского сельского поселения отменить распоряжение главы поселения о приеме на работу и назначении на должность данного чиновника.

В итоге требования прокурора ответчиком были исполнены добровольно, и замглавы поселения уволен с занимаемой должности по собственному желанию.