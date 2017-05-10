Депутаты Горсовета предложили сократить поводы для публичных обсуждений

Депутаты красноярского Горсовета рассматривают законопроект об изменениях правил проведения публичных слушаний. Народные избранники планируют сократить список поводов, по которым сегодня необходимо «советоваться» с красноярцами. Поправки в законопроект 2009 года обсудят на ближайшей сессии Горсовета.

Пока красноярцы могут публично обсудить любые поправки в проекты застройки, межевания и обустройства городских территорий. Не исключается, что после внесения изменений у горожан такой возможности не будет.

В опубликованном на сайте Горсовета документе сказано, что поводами для публичных слушаний останутся только пункты, прописанные в Градостроительном кодексе РФ, в Уставе города, а также в краевых и федеральных законах. Если документы городского уровня прежде не соответствовали перечисленным положениям, а после поправок будут соответствовать, то вопросы не станут обсуждать публично.

Кто именно стал инициатором внесения поправок в Положение об организации и проведении публичных слушаний в городе Красноярске, не уточняется. Если депутаты проголосуют «за» новый проект, его подпишет глава Красноярска Эдхам Акбулатов.