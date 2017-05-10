Депутаты Горсовета предложили сократить поводы для публичных обсуждений
Народные избранники пока рассматривают предложенный проект.
Народные избранники пока рассматривают предложенный проект.
Депутаты красноярского Горсовета рассматривают законопроект об изменениях правил проведения публичных слушаний. Народные избранники планируют сократить список поводов, по которым сегодня необходимо «советоваться» с красноярцами. Поправки в законопроект 2009 года обсудят на ближайшей сессии Горсовета.
Пока красноярцы могут публично обсудить любые поправки в проекты застройки, межевания и обустройства городских территорий. Не исключается, что после внесения изменений у горожан такой возможности не будет.
В опубликованном на сайте Горсовета документе сказано, что поводами для публичных слушаний останутся только пункты, прописанные в Градостроительном кодексе РФ, в Уставе города, а также в краевых и федеральных законах. Если документы городского уровня прежде не соответствовали перечисленным положениям, а после поправок будут соответствовать, то вопросы не станут обсуждать публично.
Кто именно стал инициатором внесения поправок в Положение об организации и проведении публичных слушаний в городе Красноярске, не уточняется. Если депутаты проголосуют «за» новый проект, его подпишет глава Красноярска Эдхам Акбулатов.