Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
В Параде Победы Запад углядел "мировую изоляцию" России
В Израиле погиб депутат Госдумы РФ Василий Тарасюк
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Избежать боя любой ценой»: эксперт о провале истребителя F-35
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты Горсовета предложили сократить поводы для публичных обсуждений

Народные избранники пока рассматривают предложенный проект.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты красноярского Горсовета рассматривают законопроект об изменениях правил проведения публичных слушаний. Народные избранники планируют сократить список поводов, по которым сегодня необходимо «советоваться» с красноярцами. Поправки в законопроект 2009 года обсудят на ближайшей сессии Горсовета.

Пока красноярцы могут публично обсудить любые поправки в проекты застройки, межевания и обустройства городских территорий. Не исключается, что после внесения изменений у горожан такой возможности не будет.

В опубликованном на сайте Горсовета документе сказано, что поводами для публичных слушаний останутся только пункты, прописанные в Градостроительном кодексе РФ, в Уставе города, а также в краевых и федеральных законах. Если документы городского уровня прежде не соответствовали перечисленным положениям, а после поправок будут соответствовать, то вопросы не станут обсуждать публично.

Кто именно стал инициатором внесения поправок в Положение об организации и проведении публичных слушаний в городе Красноярске, не уточняется. Если депутаты проголосуют «за» новый проект, его подпишет глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Департамент градостроительства купит 141 квартиру для детей-сирот
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь