В Днепре привлекут к уголовной ответственности титушек, напавших на участников АТО, — Луценко

«Вчера восемь идентифицированных титушек, которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования титушек», — заявил Луценко.

Также проводится расследование сотрудничества работников Нацполиции с титушками.

Всего в Украине за 9 мая были в отделения полиции были доставлены около 70 человек. Большинство из них уже отпустили. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» заявил советник главы МВД Иван Варченко.

«Всего в течение вчерашнего дня были доставлены в отделы полиции около 70 человек, которые были идентифицированы и по части из них были открыты уголовные производства или составлены административные. Есть обвинения по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), ст. 296 УК (хулиганство), имеем сопротивление сотрудникам правоохранительных органов за относительно новой статьей 436 Ч. 1 УК (использование запрещенных символов). Абсолютное большинство из них была отпущена», — сообщил Варченко.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

В результате было назначено служебное расследование действий полиции 9 мая.