Гонтарева уходит в отпуск, у НБУ появился и.о главы

Валерия Гонтарева, которая подала заявление об отставке еще месяц назад, пока что идет в отпуск. Кто станет ее преемником на посту, президент Петр Порошенко до сих пор официально не определился. Его представитель в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что провести консультации относительно кандидатуры нового главы НБУ помешало отсутствие сессионных недель в парламенте.

Напомним, по закону, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента.

Исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий — программист по образованию, в банковской сфере работает с 1991 года. Первым заместителем председателя НБУ стал еще до прихода Гонтаревой, в апреле 2014-го.