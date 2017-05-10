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08:56 (мск), источник: УНИАН

Гонтарева уходит в отпуск, у НБУ появился и.о главы

С сегодняшнего дня, 10 мая, обязанности председателя Национального банка Украины будет исполнять первый заместитель главы НБУ Яков Смолий. Об этом говорится в сюжете программы ТСН. Утро.

Источник: УНИАН

Валерия Гонтарева, которая подала заявление об отставке еще месяц назад, пока что идет в отпуск. Кто станет ее преемником на посту, президент Петр Порошенко до сих пор официально не определился. Его представитель в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что провести консультации относительно кандидатуры нового главы НБУ помешало отсутствие сессионных недель в парламенте.

Напомним, по закону, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента.

Исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий — программист по образованию, в банковской сфере работает с 1991 года. Первым заместителем председателя НБУ стал еще до прихода Гонтаревой, в апреле 2014-го.

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