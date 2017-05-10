Молодые представители политических партий устроят дебаты в Хабаровске

Они соберутся в интеллектуальном центре Тихоокеанского государственного университета 11 мая. Мероприятие начнется в 14:00, к нему также присоединятся студенты вуза.

Тема дискуссии — «Низкая электоральная активность. Кто виноват — государство, партии или избиратели?». Мероприятие пройдет 11 мая в 14:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Напомним, в прошлый раз молодые люди обсуждали значение революций 1917 года в истории России.