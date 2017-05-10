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09:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Суд обязал администрацию отремонтировать дорогу на улице Орбели

Дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии.

Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода отремонтировать дорогу на улице Орбели в автозаводском районе, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Дорожное полотно на улице Орбели находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям ГОСТ, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации организовать ремонт дороги, и требование было удовлетворено.

Однако с решением суда чиновники не согласились и обжаловали. Судебная коллегия решение суда оставила без изменений.

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