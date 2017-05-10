Эксперты Венецианской комиссии обсудят изменение системы выборов

Кроме того, в повестке представителей комиссии — встречи с политическими формированиями, а также с представителями ЦИКа и Министерства юстиции. До четверга эксперты предложат рекомендации по поводу принятого в прошлую пятницу законопроекта. Документ предусматривает избрание 50-ти депутатов по партийным спискам, а 51-ого — прямым голосованием в одном туре выборов.

Председатель парламента Андриан Канду ранее заявил, что на голосование в окончательном чтении законопроект вынесут в июне, после его оценки экспертами Венецианской комиссии.