Для 8 единороссов из Думы Владивостока требуют отставки

Во Владивостоке прокуратура в судебном порядке добивается прекращения полномочий 8 депутатов городской Думы, которые проигнорировали антикоррупционное законодательство и внесли ложные сведения в доходные декларации. Народные избранники «забыли» почти о 10 млн рублей, 7 машинах и 8 объектах недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Владивостока.

По итогам октябрьской проверки 2016 года вскрылись факты либо неполных, либо и вовсе недостоверных сведений о доходах и имуществе депутатов Думы Владивостока и их супругов. В восьми случаях парламентарии не задекларировали свыше 1,8 млн рублей доходов и более 7,5 млн рублей на банковских счетах. От посторонних глаз депутаты также попытались скрыть 7 автомобилей, 6 нежилых помещений, 1 земельный участок в центре Владивостока и 1 строящийся дом.

На этом фоне от гордумы потребовали применить к нарушителям меры ответственности, и только в феврале 2017 года специально созданная для разбирательства комиссия заявила, что недомолвки существенными не являются, коррупционные проступки не образуют, поэтому депутаты досрочно своих мандатов лишены не будут.

«Указанная комиссия состояла их трёх депутатов, которые допустили нарушения антикоррупционного законодательства, отражённого в представлении», — уточнили в прокуратуре.

Тогда прокуратура заявила уже о новом противоречии действующему законодательству и предложила спикеру Думы Владивостока вернуться к рассмотрению ранее поставленного вопроса, однако указанная инициатива была проигнорирована.

На днях в Ленинский районный суд Владивостока легло заявление о признании незаконным бездействие гордумы. Кроме того, теперь уже суд будет решать вопрос о досрочном прекращении полномочий 8 нарушивших закон депутатов, в том числе двух заместителей спикера Думы и трёх председателей комитетов.

Как уточнили ИА REGNUM в Ленинском районном суде, досрочного прекращения полномочий требуют для заместителей спикера гордумы Александра Кириченко и Дмитрия Пенязя, председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Дмитрия Сулеева, председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимира Исакова, председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольги Ворожбит, а также депутатов Зинаиды Ким, Ярослава Ливанского и Владимира Латышева. Все вышеперечисленные народные избранники состоят в партии «Единая Россия».