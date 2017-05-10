Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Ученые раскрыли секрет мужской логики
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
10:25 (мск), источник: Новая Кубань

Путин и Аббас обсудят направления ближневосточного урегулирования в Сочи

Встреча состоится завтра.

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы стран планируют обсудить приоритетные направления взаимодействия, направленного на урегулирование ближневосточного вопроса. Также запланирован диалог по практическим темам двусторонней повестки дня.

Также в ходе встречи Владимир Путин и Махмуд Аббас проведут телемост с Вифлеемом. Главы государств примут участие в церемонии открытия многофункционального культурного комплекса. Он был построен при содействии нашей страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь