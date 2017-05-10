Путин и Аббас обсудят направления ближневосточного урегулирования в Сочи

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы стран планируют обсудить приоритетные направления взаимодействия, направленного на урегулирование ближневосточного вопроса. Также запланирован диалог по практическим темам двусторонней повестки дня.

Также в ходе встречи Владимир Путин и Махмуд Аббас проведут телемост с Вифлеемом. Главы государств примут участие в церемонии открытия многофункционального культурного комплекса. Он был построен при содействии нашей страны.