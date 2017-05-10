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10:06 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал указ об усилении мер безопасности на время ЧМ по футболу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Меры безопасности будут усилены на территории субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также в прилегающих к ним акваториях.

Источник: Reuters

Меры вводятся на время проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.

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Это следует из указа об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в России ЧМ по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который подписал президент России Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Министерство транспорта по согласованию с межведомственным оперативным штабом должно установить на время зоны ограничения полетов и определить запретные для плавания районы акватории.

Усиленные меры безопасности также касаются особенностей регистрации россиян на периоды проведения соревнований, работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции

Отдельно оговорен порядок проведения массовых акций в регионах, где пройдут международные соревнования.

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