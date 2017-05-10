Касымбек ответил на вопрос об участии Сейдахметова в скандале с самолётами для Сирии

Журналисты задали министру вопрос: действительно ли Бекен Сейдахметов отправлял телеграмму в Тегеран с просьбой разрешить пролёт самолетов?

«Такого не было. Какие-то телеграммы в Тегеран, чтобы разрешить пролёт самолётов… я не знаю, откуда вы эту информацию взяли», — ответил Женис Касымбек.

27 февраля стало известно о том, что Национальное бюро по противодействию коррупции расследует возможную продажу Казахстаном самолётов в Сирию через Иран. Самолёты Airbus были зарегистрированы и сняты с учёта КГА с грубейшими нарушениями законодательства.

В начале мая на сайте ratel.kz появилась информация о том, что следственные органы и спецслужбы, занимающиеся расследованием этого дела, ищут некую телеграмму, якобы подписанную Бекеном Сейдахметовым и направленную в Тегеран. Якобы на границе с Ираном возникли проволочки по переправке самолётов, однако телеграмма Сейдахметова ускорила процесс.

4 апреля Главная транспортная прокуратура усомнилась в том, что председатель КГА соответствует своей должности.