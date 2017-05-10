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10:05 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко пообещал восстановить небольшие деревни

В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.

Источник: Reuters

Глава государства отметил, что в Беларуси удалось привести в порядок крупные населенные пункты, агрогородки. Теперь дело за небольшими деревнями.

«Их надо приводить в порядок. И если люди будут там жить, мы обязательно модернизируем, отремонтируем инфраструктуру для них, — сказал президент. — Мы будем делать это по всей стране».

Вопрос, адресованный белорусскому лидеру, касался, в частности, Витебской области. По словам Александра Лукашенко, этот регион требует повышенного внимания, потому что там таких маленьких деревень больше, чем в любой другой области. Каждый из таких населенных пунктов, в котором бывает буквально по три-четыре дома, восстановить, может, и не получится.

«Но надо сделать все для того, чтобы нормально жили семьи, в которых есть дети. Надо их подвезти в школу — значит, будем подвозить», — подчеркнул глава государства.

Будем все делать для того, чтобы эти деревеньки восстановить, подведем дороги. Мы на это и нацелили нашу программу по развитию сети местных дорог.
Александр Лукашенко

С этого года местным дорогам в Беларуси будет уделяться повышенное внимание. Ожидается, что в течение трех-четырех лет они будут полностью приведены в порядок.

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