Сенат Нидерландов назвал дату дебатов об ассоциации с Украиной

Издание пишет, что 9 мая в Сенат поступили необходимые решения комитетов, после чего принято решение провести дебаты по украинскому вопросу 23 мая.

Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Ранее источники издания сообщили, что в Сенате уже имеется большинство голосов в поддержку ассоциации с Украиной.

Ранее источники издания сообщили, что в Сенате уже имеется большинство голосов в поддержку ассоциации с Украиной.

«Принятие ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина — ЕС», — пишет издание.

Напомним, в феврале 2017 в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что безвизовый режим должен вступить в силу для Украины уже к лету.

23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Европейский Союз выделит Украине 27200000 евро для вывода управления миграционными процессами на уровень международных стандартов.

Глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли допускает подписание дополнительного протокола для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.