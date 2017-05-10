Сенат Нидерландов назвал дату дебатов об ассоциации с Украиной
Сенат Нидерландов получил последние документы, которые позволят продолжить рассмотрение решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначить дату дебатов.
Сенат Нидерландов получил последние документы, которые позволят продолжить рассмотрение решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначить дату дебатов.
Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Издание пишет, что 9 мая в Сенат поступили необходимые решения комитетов, после чего принято решение провести дебаты по украинскому вопросу 23 мая.
«Принятие ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина — ЕС», — пишет издание.
Напомним, в феврале 2017 в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что безвизовый режим должен вступить в силу для Украины уже к лету.
23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.
Европейский Союз выделит Украине 27200000 евро для вывода управления миграционными процессами на уровень международных стандартов.
Глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли допускает подписание дополнительного протокола для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.