Обыски у Голушко и уголовное дело Гребенщикова опустили Омскую область

Фонд «Петербургская политика» обнародовал рейтинг регионов за апрель. По этим данным Омская область набрала 5,2 балла, потеряв за месяц 0,3 балла.

В итоге мы оказались на «дне» регионов с пониженной устойчивостью.

Среди положительных моментов эксперты фонда отметили переговоры губернатора Виктора Назарова с гендиректором НПК «Уралвагонзавод» Александром Потаповым относительно перспектив развития АО «Омсктрансмаш».

К отрицательным событиям отнесены уголовное дело против вице-губернатора Станислава Гребенщикова по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а также обыски в подконтрольной депутату Госдумы Андрею Голушко компании «Акция».

Также негативно сказались на устойчивости Омской области отставка главы Кормиловского района Леонида Матиенко и смерть от укола с лидокаином 10-летней девочки.

Расшатали политическую обстановку и постоянные слухи об отставке главы региона.