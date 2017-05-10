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10:24 (мск), источник: Om1.ru

Обыски у Голушко и уголовное дело Гребенщикова опустили Омскую область

Политические события негативно сказались на устойчивости региона.

Фонд «Петербургская политика» обнародовал рейтинг регионов за апрель. По этим данным Омская область набрала 5,2 балла, потеряв за месяц 0,3 балла.

В итоге мы оказались на «дне» регионов с пониженной устойчивостью.

Среди положительных моментов эксперты фонда отметили переговоры губернатора Виктора Назарова с гендиректором НПК «Уралвагонзавод» Александром Потаповым относительно перспектив развития АО «Омсктрансмаш».

К отрицательным событиям отнесены уголовное дело против вице-губернатора Станислава Гребенщикова по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а также обыски в подконтрольной депутату Госдумы Андрею Голушко компании «Акция».

Также негативно сказались на устойчивости Омской области отставка главы Кормиловского района Леонида Матиенко и смерть от укола с лидокаином 10-летней девочки.

Расшатали политическую обстановку и постоянные слухи об отставке главы региона.

Примечательно, что «Петербургская политика» не определилась, как следует расценивать выход бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга по УДО из СИЗО 28 апреля.

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