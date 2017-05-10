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10:31 (мск), источник: Zakon.kz

Исекешев рассказал об итогах утреннего объезда столицы

Сегодня аким столицы совершил объезд города и ознакомился с реализацией ряда проектов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу Асета Исекешева в Facebook.

«Сегодня в рамках объезда рассмотрел ряд реализуемых проектов» — сообщил аким.

«В районе домов 2 и 4 ЖК Кулагер будет полностью заасфальтирована площадь до дороги, где будет большая парковка. Хотим договориться с жителями через КСК, чтобы во дворе поставить шлагбаумы и запретить въезд и парковку машин. Во дворах поставим детские и спортивные площадки, небольшие скверы» — прокомментировал Исекешев.

Аким Астаны ответил на проблемный вопрос города — внутриквартальные проезды. «В Есильском районе в этом году сделаем таких 18. Сегодня осмотрел ход работ около домов ЖК Инфинити. В течение мая будут завершены и заасфальтированы все проезды» — отметил аким.

«Также важный проект — строительство тротуара, шириной 4,5 метра для пешеходов (3 метра) и велосипедистов (1,5 метра) вдоль ул. Кабанбай от ул. Сыганак до ЭКСПО».

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