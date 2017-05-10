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10:22 (мск), источник: Sputnik.by

Карпенко: в белорусских вузах должно быть преподавание на английском

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Вопрос владения иностранными языками в среде преподавательского состава вузов является проблемой, которая должна быть решена в ближайшие несколько лет, заявил на встрече с педагогической общественностью Смолевичского района министр образования Беларуси Игоря Карпенко.

Источник: Sputnik.by

Поездка министра в Смолевичи состоялась в субботу, 6 мая. В ходе встречи с педагогами, Карпенко заметил, что, если в ближайшее время белорусские вузы не смогут предложить преподавание на английском языке, то страна потеряет экспорт услуг. Русскоязычное образование, по мнению министра, мало востребовано даже среди граждан стран СНГ.

«Так как в этих странах русский язык перестали изучать в том объеме, как раньше, они хотели бы получать образование на английском языке. К сожалению, мы не везде это можем предложить», — цитирует Карпенко издание «Смалявiцкi край».

Касаясь качества школьного образования, глава ведомства анонсировал возможное возвращение министерских контрольных срезов. Они могут появиться в школах уже в новом учебном году. По мнению Карпенко, такие срезы дадут возможность педагогам на местах проанализировать свою работу, а районным отделам образования — скорректировать свои срезы.

«Опять же, речь не идет о том, что все это должно проходить поголовно, и вся работа должна быть посвящена только этому. Хотелось, чтобы мы, выстраивая систему контроля качества, понимали и определенную ответственность всех субъектов образовательного процесса», — подчеркнул министр.

При этом Карпенко убежден, что грамотный учитель способен научить даже имея на руках плохие учебники.

«Я более чем уверен, что учитель, который методически подкован, который в совершенстве владеет методиками преподавания, даже при плохом учебнике может хорошо построить учебное занятие. Определенные проблемы в этом плане, конечно, могут возникнуть у молодого учителя. В данном случае учебно-методические комплексы позволят быстро сориентироваться в профессии и набрать багаж необходимого опыта», — сказал Карпенко.

Поэтому министерство намерено в ближайшее время, по его словам, проанализировать работу учреждений, которые занимаются переподготовкой кадров.

Карпенко еще раз подчеркнул, что оптимизация системы образования, которую реализует в настоящий момент министерство, не предполагает сокращения штатов, а лишь внесение изменений в содержание образовательного процесса и повышение качества образования.

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