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10:34 (мск), источник: NewsKo

Главой Александровского района назначена правопреемница Шицына

Главой Александровского района избрана исполняющая обязанности главы Светлана Богатырева. Её поддержало большинство депутатов местного Земского Собрания. Вторым кандидатом, представленным в местный парламент, стал глава Яйвинского сельского поселения Владимир Белобаржевский.

Напомним, должность главы Александровского района оказалась вакантной в сентябре прошлого года, когда её покинул Александр Шицын, занявший кресло депутата краевого парламента от партии «Единая Россия». На назначенных на декабрь 2016 года выборах, конкурсная комиссия из трёх кандидатов и.о. главы, первого заместителя главы района Светланы Богатыревой, заместителя главы района по общественной безопасности Бориса Тарасова и сотрудника отдела экономического развития районной администрации Ильи Караксина, смогла выбрать лишь одну кандидатуру — Тарасова. Поэтому выборы главы тогда были признаны несостоявшимися.

На повторные выбору уже заявились восемь человек. В главы шли не только чиновники — бывший депутат Земского Собрания Владимир Мальцев, глава администрации Яйвинского сельского поселения Владимир Белобаржевский, начальник железнодорожной станции пос. Углеуральский Александр Круглов, бывший сотрудник районной администрации Сергей Пономарев, замглавы района по развитию инфраструктуры Татьяна Щербинина, и.о. главы района Светлана Богатырева — но и директор по защите прав человека ООО «Правозащитный центр» Александр Архипов и его супруга Лия Мухаметшина.

Конкурсная комиссия из восьми кандидатов выбрала лишь двух — исполняющего обязанности главы района Светлану Богатыреву и главу администрации Яйвинского сельского поселения Владимира Белобаржевского, — для предоставления депутатам Земского Собрания. Последние и сделали выбор в пользу Богатыревой. Она назначена на этот пост на пять лет.

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