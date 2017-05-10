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10:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В двух муниципалитетах Челябинской области назначены новые прокуроры

В двух муниципалитетах Челябинской области назначены прокуроры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Так, на должность прокурора Нязепетровского района назначен советник юстиции Евгений Мичурин. В органах прокуратуры Мичурин служит более 18 лет. С августа 2014 года занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД.

Советник юстиции Александр Журбенко назначен прокурором города Верхнего Уфалея. Ранее он занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры области.

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