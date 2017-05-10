Делегация Ростовской области отправилась с официальным визитом в Минск

Двухдневный визит организован белорусской стороной в рамках двустороннего сотрудничества. В составе группы донские депутаты, главы городов и районов, предприниматели и руководство предприятий Дона. Возглавляет делегацию губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Планируется, что результатом визита станет подписание протокола от сотрудничестве между донским регионом и Республикой Беларусь в 2017—2019 годах. Кроме того, запланирован ряд деловых переговоров и встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба донского правительства.