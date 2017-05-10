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10:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Делегация Ростовской области отправилась с официальным визитом в Минск

10 мая в Минск отправилась официальная делегация Ростовской области.

Двухдневный визит организован белорусской стороной в рамках двустороннего сотрудничества. В составе группы донские депутаты, главы городов и районов, предприниматели и руководство предприятий Дона. Возглавляет делегацию губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Планируется, что результатом визита станет подписание протокола от сотрудничестве между донским регионом и Республикой Беларусь в 2017—2019 годах. Кроме того, запланирован ряд деловых переговоров и встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба донского правительства.

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