Путин подписал указ о стратегии развития информационного общества

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, «в целях обеспечения условий для формирования в Российской Федерации общества знаний» правительству поручено утвердить до 1 октября 2017 г. перечень показателей реализации Стратегии развития информационного общества в России на 2017 — 2030 годы и план ее реализации.

В шестимесячный срок правительству РФ поручается, в частности, обеспечить внесение изменений в документы стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти в соответствии со Стратегией.

«Признать утратившей силу Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденную президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.», — указано в тексте указа.