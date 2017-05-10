Путин подписал указ о стратегии развития информационного общества
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал указ «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 — 2030 годы».
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал указ «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 — 2030 годы».
Как сообщается на официальном
В шестимесячный срок правительству РФ поручается, в частности, обеспечить внесение изменений в документы стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти в соответствии со Стратегией.
«Признать утратившей силу Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденную президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.», — указано в тексте указа.