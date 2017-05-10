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11:21 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: Украинский стартап привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций

Украинский стартап Grammarly привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам премьера, созданный компанией интеллектуальный онлайн-сервис позволяет повысить качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

«Сегодня разработка пользуется невероятной популярностью — количество ежедневных пользователей составляет более 6,9 млн, также только за апрель этого года приложением было предложено почти 14 млрд усовершенствованных текстов», — добавил он.

Ранее Кабмин одобрил проект закона об институте бизнес-омбудсмена.

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