Гройсман: Украинский стартап привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций

По словам премьера, созданный компанией интеллектуальный онлайн-сервис позволяет повысить качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

«Сегодня разработка пользуется невероятной популярностью — количество ежедневных пользователей составляет более 6,9 млн, также только за апрель этого года приложением было предложено почти 14 млрд усовершенствованных текстов», — добавил он.