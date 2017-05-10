Гройсман: Украинский стартап привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций
Украинский стартап Grammarly привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций. Об этом написал на своей странице в Facebook
Украинский стартап Grammarly привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций. Об этом написал на своей странице в Facebook
По словам премьера, созданный компанией интеллектуальный
«Сегодня разработка пользуется невероятной популярностью — количество ежедневных пользователей составляет более 6,9 млн, также только за апрель этого года приложением было предложено почти 14 млрд усовершенствованных текстов», — добавил он.
Ранее Кабмин одобрил проект закона об институте