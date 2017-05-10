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10:53 (мск), источник: УНИАН

ЕС через несколько дней объявит об отмене виз для украинцев — Могерини

Европейский Союз через несколько дней объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила верховный представитель ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает DW.

Источник: УНИАН

Она также подчеркнула, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. В частности, Комитет поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

Решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

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