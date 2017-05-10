ЕС через несколько дней объявит об отмене виз для украинцев — Могерини

Она также подчеркнула, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. В частности, Комитет поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

Решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.