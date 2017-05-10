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11:21 (мск), источник: ТАСС

Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км

Для этой цели из бюджета выделено €1,335 млн.

Источник: Reuters

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью РФ протяженностью 45 км обойдется Литве в €1,335 млн. Как сообщила Служба охраны государственной границы балтийской республики, договор на такую сумму подписан с подрядчиком на проведение работ.

«Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета», — отметило ведомство.

Согласно плану, заграждение должно быть возведено до конца текущего года
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На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва решила построить проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. «Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана», — сообщила погранслужба.

Длина литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км — по Куршскому заливу, 22,2 км — по Балтийскому морю. По оценке погранслужбы, наиболее проблемный участок составляет более 130 км.

В ведомстве считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, которыми являются рубежи балтийской республики с Белоруссией и Россией.

Комментарии
6
Андрей Гончаров
Истерят? Хорошо!!!
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Дядя Сухов
И еще Какляндию
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Дядя Сухов
Хорошо бы все страны Заколебалтики оградить бетонным забором 10 метров высотой
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