Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км
Для этой цели из бюджета выделено €1,335 млн.
Для этой цели из бюджета выделено €1,335 млн.
ВИЛЬНЮС, 10 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью РФ протяженностью 45 км обойдется Литве в €1,335 млн. Как сообщила Служба охраны государственной границы балтийской республики, договор на такую сумму подписан с подрядчиком на проведение работ.
«Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета», — отметило ведомство.
На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва решила построить проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. «Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана», — сообщила погранслужба.
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В ведомстве считают, что в результате постройки заграждения будет улучшена охрана государственной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, которыми являются рубежи балтийской республики с Белоруссией и Россией.