Бэби-бокс или мусорный бак: общественники Хабаровска обсудили проблему «ненужных» детей
Все участники региона с удивительным единодушием отказались от помощи новорожденным детям.
Все участники региона с удивительным единодушием отказались от помощи новорожденным детям.
Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.
Общественники и депутаты Хабаровского края вынесли решение о ненужности
По словам уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, в настоящее время в регионе острой необходимости для внедрения системы
— На территории Хабаровского края нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать структуру
Подобные заявления уполномоченного поневоле заставляют вспомнить трагические случаи гибели новорожденных детей. Как сообщало агентство в марте, только что родившегося младенца нашли мертвым, с перерезанной шеей в мусорном контейнере в Хабаровске.
Однако, по мнению Виктории Трегубенко, внедрение системы
— Если доверять статистике, то сегодня наблюдается явный курс к снижению количества детей, от которых отказались родители. Это означает, что родители готовы брать ответственность за своих детей и нарушать эту тенденцию нельзя, — подчеркнула Виктория Трегубенко.
В качестве альтернативы решения проблемы, общественники предложили профилактику таких явлений на уровне институтов семьи, медицины и образования.
Так, например, представители краевого министерства здравоохранения заверили, что сегодня на территории Хабаровского края при женских консультациях, в перинатальных центрах работают специальные кабинеты, где с будущими матерями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, работают психологи.
— Подобные кабинеты, а также кризисные центры и сообщества существуют и при Хабаровской епархии, а также при каждой общественной организации по защите семьи, материнства и детства, — заверила краевой депутат, председатель Союза женщин Хабаровского края Валентина Мешкова.
Но при этом краевой парламентарий не смогла привести статистические данные по положительной динамике, которые бы являлись определенным показателем эффективности работы подобных центров и сообществ.
Другой депутат регионального парламента Елена Ларионова считает, что сама идея о внедрении системы
— На установку только одного такого приспособления для анонимного приема детей авторы инициативы предлагают закладывать 1,5 — 2 млн. рублей, в то время как на самом деле это стоит гораздо меньше. Скорее всего,
Заметим, что депутат не конкретизировала, какая именно сумма, по ее оценкам, необходима для установки
Все предложения, высказанные в ходе дискуссии, будут переданы в Москву — депутатам Государственной Думы ФС РФ.