Бэби-бокс или мусорный бак: общественники Хабаровска обсудили проблему «ненужных» детей

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia. Общественники и депутаты Хабаровского края вынесли решение о ненужности бэби-боксов в регионе. Все предложения, высказанные в ходе дискуссии, будут переданы в Москву депутатам Государственной Думы ФС РФ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального отделения партии ЕР. По словам уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, в настоящее время в регионе острой необходимости для внедрения системы бэби-боксов нет. — На территории Хабаровского края нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать структуру бэби-боксов. Все условия для мам, которые в силу каких-то жизненных обстоятельств решили отказаться от ребенка и пожелали остаться анонимными, в Хабаровском крае созданы, поэтому необходимости в создании такой системы просто нет, — уверена детский омбудсмен. Подобные заявления уполномоченного поневоле заставляют вспомнить трагические случаи гибели новорожденных детей. Как сообщало агентство в марте, только что родившегося младенца нашли мертвым, с перерезанной шеей в мусорном контейнере в Хабаровске. Однако, по мнению Виктории Трегубенко, внедрение системы бэби-боксов не исправит ситуацию с гибелью нежеланных детей, а лишь приведет к родительской безответственности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT5Iu40jB1-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Убийство матерями новорожденных детей в Хабаровске — печальная тенденция. На фоне этой проблемы обсуждается вопрос установки бэби-боксов в регионе. Официальные лица города и края крайне отрицательно отнеслись к подобной идее. По мнению представителей власти, она аморальна и приведет к росту родительской безответственности. В начале марта в Хабаровске произошел вопиющий случай человеческой жестокости. В мусорном баке был обнаружен труп новорожденного ребенка с перерезанным горлом. Поразившая краевую столицу история, к сожалению, не так уж уникальна. В России проблема убийств матерями новорожденных детей действительно существует. На фоне этого в очередной раз появилось предложение об установке так называемых бэби-боксов — специально оборудованных мест, куда женщины на условиях анонимности могут принести своих новорожденных младенцев. Действительно ли западный вариант решения проблемы работает, и является ли он панацеей в столь непростой ситуации — это большой вопрос, требующий тщательного обсуждения. Правда, власти Хабаровского края, по всей видимости, заниматься его проработкой вряд ли станут. Неоднозначный проект был полностью раскритикован чиновниками. — Это противоречит Конституции РФ и просто аморально. Для ребенка в принципе стресс прийти в этот мир, и еще один стресс он получает, когда мамочки кладут детей в эти ящики. Таким образом, мы можем потерять этого человека психологически, хотя, возможно, никогда об этом и не узнаем, — считает Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка. Моральная сторона вопроса, безусловно, имеет свое значение. В то же время на другую чашу весов положена жизнь едва родившихся, но уже полноправных членов общества. На текущий момент матери в общем-то и так имеют право отказаться от ребенка. Для этого существует вполне работающий механизм, однако при таком варианте об анонимности придется забыть. Возможно, именно это и толкает на ужасные поступки женщин. Впрочем, есть и другая причина. Источник www.dvhab.ru #Хабаровск #Хабаровскийкрай #khabarovsk #khv Продолжение ? ? ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Хабаровск +18 (@khv_news) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-10T01:05:45+00:00">Май 9 2017 в 6:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>