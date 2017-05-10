Ноженко проинспектировал строительные площадки Ленинского района
ЕКАТЕРИБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Глава ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко провел плановый обход строительных площадок.
ЕКАТЕРИБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Глава ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко провел плановый обход строительных площадок.
Все осмотренные объекты расположены в квартале улиц Малышева — Горького — Гоголя — Куйбышева.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в администрации Ленинского района, первым комиссия посетила объект на улице Гоголя, предоставленный УФСБ России по Свердловской области. Сейчас площадка законсервирована до смены профиля объекта строительства и выделения средств федерального бюджета. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей прилегающего жилого дома использовавшийся на ней башенный кран был демонтирован.
Глава района осмотрел площадку под
Затем комиссия ознакомилась с ходом строительства жилого комплекса «Кандинский» на перекрестке Энгельса — Гоголя, который является объектом
Кроме того Дмитрий Ноженко осмотрел комплекс трехэтажных зданий на набережной Исети, клубный дом «Эверест» и ЖК «Ривьера» на улице Куйбышева.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в настоящее время по проекту КБ «Стрелка» организуется работа по благоустройству набережной Исети. Разработчики проекта намерены подчеркнуть существующую контрастность берегов реки. В рамках его реализации планируется оборудовать спуски к воде, построить два новых пешеходных моста и высадить на набережной аллею многолетних трав.