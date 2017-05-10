Ноженко проинспектировал строительные площадки Ленинского района

Все осмотренные объекты расположены в квартале улиц Малышева — Горького — Гоголя — Куйбышева.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в администрации Ленинского района, первым комиссия посетила объект на улице Гоголя, предоставленный УФСБ России по Свердловской области. Сейчас площадка законсервирована до смены профиля объекта строительства и выделения средств федерального бюджета. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей прилегающего жилого дома использовавшийся на ней башенный кран был демонтирован.

Глава района осмотрел площадку под бизнес-центр «Карнеол» на улице Гоголя. Долгострой начал возводиться еще в 2009 году. В настоящее время застройщик находится в процессе банкротства.

Затем комиссия ознакомилась с ходом строительства жилого комплекса «Кандинский» на перекрестке Энгельса — Гоголя, который является объектом бизнес-класса. Его сдача запланирована в этом году.

Кроме того Дмитрий Ноженко осмотрел комплекс трехэтажных зданий на набережной Исети, клубный дом «Эверест» и ЖК «Ривьера» на улице Куйбышева.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в настоящее время по проекту КБ «Стрелка» организуется работа по благоустройству набережной Исети. Разработчики проекта намерены подчеркнуть существующую контрастность берегов реки. В рамках его реализации планируется оборудовать спуски к воде, построить два новых пешеходных моста и высадить на набережной аллею многолетних трав.