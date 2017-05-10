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11:47 (мск), источник: Volga News

Исполнилось 5 лет со дня назначения Николая Меркушкина на пост главы региона

Сегодня исполнилось 5 лет со дня назначения Николая Меркушкина на пост губернатора Самарской области. Президент России Владимир Путин принял соответствующее решение 10 мая 2012 года, назначив его исполняющим обязанности главы региона. А 12 мая глава государства внес кандидатуру Николая Меркушкина на утверждение Самарской губернской думы. Парламентарии приняли положительное решение в тот же день.

Ранее руководитель области 17 лет возглавлял республику Мордовия. За это время он превратил ее в один из наиболее успешных и стабильно развивающихся регионов страны, заслужив доверие первых лиц государства.

С первых дней работы на посту губернатора Самарской области Николай Меркушкин находится в открытом диалоге с жителями региона. Он проводит большое количество встреч по всей территории нашего края. Его принцип — откровенно и прямо говорить даже о самых болезненных проблемах, совместно искать пути их решения.

И люди идут главе региона навстречу. В 2014 году на выборах губернатора Самарской области Николай Меркушкин получил 91,35% голосов избирателей, с огромных отрывом опередив других кандидатов. За народного губернатора проголосовало 1,4 млн жителей региона.

За 5 лет работы Николай Меркушкин максимально приблизил власть к людям. Он ликвидировал конфликты между разными уровнями власти, которые разрушали регион. Общественные советы, созданные по инициативе губернатора, призваны решать самые насущные и близкие жителям задачи по развитию территорий.

Руководитель области возродил традицию чествования человека труда. В Самарской области учреждены почетные звания и специальные награды для работников различных отраслей. Теперь достижения самарцев на трудовых фронтах не остаются без внимания власти.

Благодаря усилиям губернатора жители региона сплотились вокруг власти, консолидировались для решения важнейших задач. Граждане вовлечены в созидательные процессы. На совершенно другой уровень вышло празднование главных российских дат. Теперь в праздновании Дня Победы, Первомая, Дня России участвуют сотни тысяч жителей региона.

Николай Меркушкин умеет эффективно лоббировать интересы Самарской области на федеральном уровне. Он способствовал привлечению в регион более 200 млрд рублей средств из бюджета страны. Эти ресурсы идут на развитие инфраструктуры губернии, умножение ее богатств.

В результате Самарская область вышла на лидирующие позиции в стране по целому ряду определяющих показателей. Так, она занимает первое место по числу участников и объему финансирования в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Строительство жилья выходит на новые рекордные уровни. При этом его основная доля приходится на бюджетный сектор. Таким образом, покупка новой квартиры стала доступна большинству самарцев. Также губерния — лидер по объемам дорожного строительства. Кроме того, в 2016 году регион получил наибольший объем средств на строительство новых школ — более 860 млн рублей. Впервые за десятилетия строятся и новые детсады.

За 5 лет в Самарской области запущено 64 новых промышленных производства. Наш край возрождает свою индустриальную славу. Процесс создания новых выскооплачиваемых рабочих мест для жителей губернии идет непрерывно. Также при Николае Меркушкине губерния вошла в число основных сельскохозяйственых регионов страны. В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых.

Приоритет губернатора — постоянное повышение качества жизни людей. Для этого в Самарской области реализуются многочисленные проекты в сферах здравоохранения, образования, спорта. Для их реализации привлекаются не только государственные, но и значительные частные инвестиции. Особая тема — подготовка региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Она позволит значительно обновить инфраструктуру региона, создать объекты, которые десятилетиями будут служить людям.

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