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11:04 (мск), источник: УНИАН

«Полетели головы»: Аваков уволил руководство полиции Днепра и области после стычек 9 мая

Сегодня подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

Источник: УНИАН

«После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре: 1. Утром подписан приказ об увольнении с должностей начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности», — сообщил министр.

По словам Авакова, «назначено служебное расследование относительно произошедшего для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем».

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Как отметил министр, «создана специальная следственная группа и направлена в Днепр — для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств».

Аваков пообещал обнародовать результаты расследования и подчеркнул: «Надеюсь, этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы — будем сильнее!».

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Как пояснили правоохранители, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделения полиции было доставлено 15 человек. Травмированы 14 человек — 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

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