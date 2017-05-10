Следователи завели на главу Краснотуранского района два уголовных дела

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю, по результатам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела в отношении главы администрации Краснотуранского района. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Так с 14 ноября по 15 декабря 2016 года он, зная о том, что подрядчики не выполнили муниципальный контракта по организации туристско-рекреационной зоны в районе «Серебряной сопки», подписал акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат. Так он причинил ущерб бюджету Красноярского края и Краснотуранского района на сумму более 6,2 миллиона рублей.

А в октябре 2016 года между главой администрации Краснотуранского района и директором ООО «Сибирский комфорт» были заключены контракты на строительство пяти домов в селе Краснотуранск. В конце 2016 года чиновник, зная, что строительство не завершено, подписал акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. На основании этого бизнесмену было перечислено около 7,8 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.