Евгений Тефтелев остался доволен организацией Дня Победы в Челябинске

«Впечатления самые прекрасные. К празднику все было подготовлено на должном уровне», — поделился своими впечатления Евгений Тефтелев после проведенного сегодня, 10 мая, традиционного аппаратного совещания.

Глава отметил, что в организации и праздновании Дня Победы приняли участие челябинцы от мала до велика — от детей до ветеранов. Празднику способствовали и благоприятные погодные условия, считает градоначальник.

Евгения Тефтелева впечатлили и масштабы «Бессмертного полка» в городе. «Я шел с портретом своего деда, который воевал, был командиром казачьего эскадрона. В 1943 году он получил ранение и был демобилизован», — рассказал Евгений Тефтелев. Дед прожил до 1991 года и много рассказывал внуку про войну. Глава отметил, что для него важно, что в колонне «Бессмертного полка» наряду со взрослыми шли и маленькие дети. Это значит, память о подвиге фронтовиков будет жить долго. Евгений Тефтелев также считает, что в этом году получился неплохой салют.

Правда, не все горожане разделяют эти оптимистичные настроения градоначальника. Некоторые зрители Парада Победы отмечали, что в этом году город был плохо украшен к великому празднику. Кроме того, благоустройство и порядок в городе оставляют желать лучшего.