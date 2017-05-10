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12:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Fox News сообщает об отправке российской артиллерии в Сирию

Россия на прошлой неделе перебросила в Сирию не менее 21 гаубицы типа M-30 в качестве военной помощи сирийским властям. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источник: РИА "Новости"

По словам источников, гаубицы были доставлены на грузовом корабле в порт Тартуса. Ссылаясь на спутниковые данные, телеканал также сообщает об обнаружении в Сирии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

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Кроме того, Fox News передает, что российские военные в Сирии скоро получат дополнительную партию снарядов для зенитного ракетного комплекса С-400.

Несколько дней назад российский МИД опубликовал официальный текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Документ, состоящий из шести пунктов, был подписан участниками межсирийских переговоров — Россией, Ираном и Турцией — в ходе встречи в Астане 4 мая. После этого Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции в поддержку меморандума.

Комментарии
10
Йона Поткиванок
Мне как-то неприятно, что Вы мой карман фамильярно называете нашим с Вами. Я точно знаю, что втекает и что вытекает из моего кармана и сальдо меня удовлетворяет. Поэтому, попрошу на мой карман не зариться, да и своим не больно-то хвастаться: гаубицы он, понимаешь ли, оплачивает. Налоги-то платишь? А если проверить?
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Геннадий Сакаш
И в ЛНР, ДНР, тоже все дарим. А вы думали за чей счет банкет? Все из нашего с вами кармана.
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шг6к5уг
Само собой дарим,откуда у них деньги,они в лучшие времена,ничего не имели,а сейчас изоляция,санкции и разруха,Россия богатая страна,отчего же не подарить,а свой народ,на голодном пайке,сколько нищих,бездомных и стариков не доедают
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