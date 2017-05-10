Fox News сообщает об отправке российской артиллерии в Сирию

По словам источников, гаубицы были доставлены на грузовом корабле в порт Тартуса. Ссылаясь на спутниковые данные, телеканал также сообщает об обнаружении в Сирии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

За Сирией присмотрят в четыре зоны

Кроме того, Fox News передает, что российские военные в Сирии скоро получат дополнительную партию снарядов для зенитного ракетного комплекса С-400.

Несколько дней назад российский МИД опубликовал официальный текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Документ, состоящий из шести пунктов, был подписан участниками межсирийских переговоров — Россией, Ираном и Турцией — в ходе встречи в Астане 4 мая. После этого Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции в поддержку меморандума.