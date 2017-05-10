В Крыму на материнский капитал претендуют почти 40 отцов-одиночек

По ее словам, законопроект, который даст им возможность оформить маткапитал, уже внесен в Госдуму РФ.

«Законопроект находится в Государственной думе. Надеемся, что скоро к этому вопросу приблизятся. Мы надеемся, что в этом году отцы-одиночки Крыма смогут оформить маткапитал. У нас 38 человек официально обратились на сегодняшний день», — сказала Клюева.