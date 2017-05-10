Турецкие власти требуют закрыть сеть молдавских лицеев Orizont
Совсем недавно, Бинали Йылдырымпремьер Турции, совершил официальный визит в Молдову. Он попросил закрыть сеть лицеев Orizont, которые считаются одними из лучших в нашей стране.
Совсем недавно, Бинали Йылдырымпремьер Турции, совершил официальный визит в Молдову. Он попросил закрыть сеть лицеев Orizont, которые считаются одними из лучших в нашей стране.
Свою просьбу премьер аргументировал тем, что эти учебные заведения состоят в террористической сети, которой руководит Фетхуллах Гюлен. Его власти Турции обвиняют в попытке государственного переворота. Премьер добавил, что с помощью лицеев, Гюлен вербует своих сторонников.
По всему миру работают около 125 турецких лицеев и каждое из них под угрозой закрытия. Власти Молдовы отмечают, что они не вмешаются в работу лицеев, пока не будут представлены серьезные доказательства вербовки учеников.
Отметим, что в Азербайджане и Таджикистане уже закрылись около 20 лицеев. Больше всего в данной ситуации страдают ученики, которые не знают, куда им идти.