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12:14 (мск), источник: Actualitati.md

Турецкие власти требуют закрыть сеть молдавских лицеев Orizont

Совсем недавно, Бинали Йылдырымпремьер Турции, совершил официальный визит в Молдову. Он попросил закрыть сеть лицеев Orizont, которые считаются одними из лучших в нашей стране.

Источник: Actualitati.md

Свою просьбу премьер аргументировал тем, что эти учебные заведения состоят в террористической сети, которой руководит Фетхуллах Гюлен. Его власти Турции обвиняют в попытке государственного переворота. Премьер добавил, что с помощью лицеев, Гюлен вербует своих сторонников.

Молдо-турецкие лицеи в Молдове считаются очень престижными учебными заведениями. Для выпускников открываются большие возможности для обучения в любом университете мира, так же неизвестно, что делать со студентами лицея в случае закрытия. Всего в Молдове 5 молдо-турецких лицеев: 2 в Кишиневе, 1 в Дурлештах, Бельцах и Чадыр Лунге. В Молдове данные учебные заведения работают более 20 лет.

По всему миру работают около 125 турецких лицеев и каждое из них под угрозой закрытия. Власти Молдовы отмечают, что они не вмешаются в работу лицеев, пока не будут представлены серьезные доказательства вербовки учеников.

Отметим, что в Азербайджане и Таджикистане уже закрылись около 20 лицеев. Больше всего в данной ситуации страдают ученики, которые не знают, куда им идти.

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