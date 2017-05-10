Турецкие власти требуют закрыть сеть молдавских лицеев Orizont

Свою просьбу премьер аргументировал тем, что эти учебные заведения состоят в террористической сети, которой руководит Фетхуллах Гюлен. Его власти Турции обвиняют в попытке государственного переворота. Премьер добавил, что с помощью лицеев, Гюлен вербует своих сторонников.

Молдо-турецкие лицеи в Молдове считаются очень престижными учебными заведениями. Для выпускников открываются большие возможности для обучения в любом университете мира, так же неизвестно, что делать со студентами лицея в случае закрытия. Всего в Молдове 5 молдо-турецких лицеев: 2 в Кишиневе, 1 в Дурлештах, Бельцах и Чадыр Лунге. В Молдове данные учебные заведения работают более 20 лет.

По всему миру работают около 125 турецких лицеев и каждое из них под угрозой закрытия. Власти Молдовы отмечают, что они не вмешаются в работу лицеев, пока не будут представлены серьезные доказательства вербовки учеников.

Отметим, что в Азербайджане и Таджикистане уже закрылись около 20 лицеев. Больше всего в данной ситуации страдают ученики, которые не знают, куда им идти.