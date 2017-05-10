В Лысьве и Губахе отменят выборы депутатов по партийным спискам

По его словам, в середине мая пройдут общественные слушания по изменению устава городского округа. Затем за поправки проголосуют на заседании думы, после чего новый документ отдадут на регистрацию в Минюст.

Как отмечает издание, пожелание об отмене смешанной системы формирования местного представительного органа главе Лысьвы Виталию Шувалову и спикеру гордумы Виктору Комаренко высказал врио губернатора Максим Решетников.

На выборах в 2012 году десять депутатов гордумы Лысьвы избирались по партийным спискам, десять — по одномандатным округам. Аналогичная ситуация и в Губахе, где местная дума уже внесла изменения в устав.

Ранее «Ъ» сообщал, что фракция ЛДПР в заксобрании подготовила законопроект, который предусматривает обязательное проведение выборов в муниципальные органы представительной власти по смешанной системе.