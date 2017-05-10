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15:55 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура: Воищев обязан снести дом на проданной самому себе земле

Сити-менеджер Советска собирается решение суда обжаловать.

Источник: Новый Калининград

В случае вступления в силу судебного решения по делу о незаконно проданной самому себе земли глава администрации Советского городского округа Николай Воищев обязан будет снести расположенный на участке дом. Об этом «Новому Калининграду.Ru» в среду сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на спорном участке земли, который Воищев продал сам себе, находится летняя кухня. Фактически — это строение, в котором можно проживать.

В беседе с «Новым Калининградом.Ru» Николай Воищев заявил, что собирается обжаловать постановление Советского городского суда, который признал сделку недействительной. При этом администрация города обязана вернуть Воищеву 63 613 рублей, которые тот заплатил за участок земли у реки Тыльжа площадью 2736 квадратных метров.

По словам сити-менеджера на участке, покупку которого Советский городской суд признал недействительной, находится жилой дом. На соседнем участке также находится жилое строение.

В прокуратуре уточнили, что в случае, если Николай Воищев откажется выполнять требование вступившего в силу решения суда, надзорное ведомство обратиться с иском о признании постройки самовольной.

В действиях главы администрации Советска прокуратура усмотрела признаки конфликта интересов и нарушения земельного законодательства и закона о противодействии коррупции. Суд иск прокуратуры удовлетворил.

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