Путин обсудил с Совбезом встречу Лаврова с Тиллерсоном и Трампом

По его словам, во время встречи Путин и члены Совбеза затрагивали тему отношений России и США «в контексте» встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с «американскими коллегами» в Нью-Йорке, которая пройдет 10 мая. Песков отметил, что во время совещания были подняты «текущие вопросы российской повестки дня». Кроме того, Путин и члены Совбеза обменялись мнениям «по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения».

Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду

На совещании с Путиным присутствовали, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и министр обороны Сергей Шойгу.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. На среду, 10 мая, у него запланированы встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как рассказывал 9 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, во время переговоров с Тиллерсоном главной темой станет сирийский кризис. После встречи с госсекретарем США Лавров проведет переговоры с Дональдом Трампом. Данная встреча станет первой встречей для американского президента с высокопоставленным представителем из России.