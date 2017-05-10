В основу новой интернет-политики России легли традиционные ценности
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества до 2030 года.
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества до 2030 года.
В «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017−2030 годы» в качестве одного из основных принципов указан «приоритет традиционных российских
В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что «российское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России».
Авторы отмечают, что «смещение акцентов в восприятии окружайщего мира, особенно в сети интернет, с научного, образовательного и культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия — так называемое клиповое мышление».
Отличительной особенностью этой тенденции авторы считают массовое поверхностное восприятие информации.
Такая ситуация «упрощает влияние на взгляды и предпочтения людей», что «дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем государствам и организациям, которым принадлежат технологии распространения информации», — говорится в документе.
В числе целей стратегии указывается создание условий для формирования в России «общества знаний». Для формирования «информационного пространства знаний», по мнению авторов, необходимо «проводить мероприятия в области
Документ также предлагает «создать условия для популяризации русской культуры и за рубежом» для пресечения попыток «искажения и фальсификации исторических и других фактов».
Среди других мер стратегия предписывает совершенствовать законодательные способы регулирования деятельности СМИ, а также интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей, интернет-сайтов и мессенджеров.
Для устойчивой работы информационной инфраструктуры авторы документа предлагают заменить импортное оборудование и программное обеспечение российскими аналогами. Стратегия также предусматривает использование отечественных средств шифрования при обмене данными в органах власти.
Документ вступает в силу с момента подписания президентом. Теперь правительство должно до 1 октября 2017 года утвердить план реализации стратегии.
Предыдущая стратегия развития информационного общества была принята в 2008 году. Она действовала до 2015 года.