В основу новой интернет-политики России легли традиционные ценности

Источник: РИА "Новости"

В «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017−2030 годы» в качестве одного из основных принципов указан «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на них норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий». В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что «российское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России».

Авторы отмечают, что «смещение акцентов в восприятии окружайщего мира, особенно в сети интернет, с научного, образовательного и культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия — так называемое клиповое мышление».

Отличительной особенностью этой тенденции авторы считают массовое поверхностное восприятие информации. Такая ситуация «упрощает влияние на взгляды и предпочтения людей», что «дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем государствам и организациям, которым принадлежат технологии распространения информации», — говорится в документе. В числе целей стратегии указывается создание условий для формирования в России «общества знаний». Для формирования «информационного пространства знаний», по мнению авторов, необходимо «проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан». Документ также предлагает «создать условия для популяризации русской культуры и за рубежом» для пресечения попыток «искажения и фальсификации исторических и других фактов».

Среди других мер стратегия предписывает совершенствовать законодательные способы регулирования деятельности СМИ, а также интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей, интернет-сайтов и мессенджеров.

Для устойчивой работы информационной инфраструктуры авторы документа предлагают заменить импортное оборудование и программное обеспечение российскими аналогами. Стратегия также предусматривает использование отечественных средств шифрования при обмене данными в органах власти. Документ вступает в силу с момента подписания президентом. Теперь правительство должно до 1 октября 2017 года утвердить план реализации стратегии. Предыдущая стратегия развития информационного общества была принята в 2008 году. Она действовала до 2015 года.